FIFA schválila dodatočné prestupové okno pre účastníkov MS klubov

Zürich 21. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) schválila otvorenie nového prestupového okna. V priebehu 1. až 10. júna ho bude môcť využiť všetkých 32 účastníkov nadchádzajúcich MS klubov.



Podujatie sa uskutoční 14. júna - 13. júla v novom rozšírenom formáte v USA. Pridané prestupové obdobie už skôr zaviedla anglická Premier League, nemecká Bundesliga, talianska Serie A i španielska La Liga. Hlavným cieľom je umožniť klubom vystužiť káder. „Všetkých 20 členských asociácií, ktorých kluby sa zúčastnia na tomto prelomovom turnaji, potvrdilo otvorenie mimoriadneho registračného okna od 1. do 10. júna, aby umožnili novým hráčom súťažiť,“ citovala z vyhlásenia FIFA agentúra AFP.



Riadiaci orgán svetového futbalu tiež oznámil dodatočné okno v priebehu MS klubov, ktoré bude otvorené od 27. júna do 3. júla: „Hlavným zámerom je povzbudiť kluby a hráčov, ktorým sa končia zmluvy, aby našli náležité riešenie na uľahčenie účasti hráčov. To nám zaručí, že hrať budú najlepší futbalisti a kluby budú môcť získavať nových hráčov aj počas turnaja.“ Pridané prestupové obdobie tak bude môcť využiť napríklad Trent Alexander-Arnold, ktorý má na konci júna odísť z Liverpoolu do Realu Madrid.