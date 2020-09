FIFA schválila záchranný balíček, Infantino odmietol vinu z korupcie

Nyon 18. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v piatok odmietol vinu v súvislosti s jeho vyšetrovaním. Infantina prešetrujú švajčiarske orgány pre podozrenie z tajných schôdzok so švajčiarskym generálnym prokurátorom Michaelom Lauberom. Ten mal na starosti vyšetrovanie korupčných káuz FIFA.



Infantino čelí podozreniam zo spáchania trestných činov zneužívania verejnej funkcie, prezradenia úradného tajomstva, napomáhania páchateľom a podnecovania k trestným činom. "Všade sú ľudia presvedčení o novej FIFA. Mojou povinnosťou bolo vniesť svetlo vzhľadom na temnú minulosť organizácie. V roku 2015 bola FIFA toxická a bola vyhlásená za mŕtvu. Chcel som ju vyslobodiť z týchto starých toxických hodnôt," uviedol Infantino na piatkovom online kongrese FIFA. Dodal, že stretnutia mali definovať a objasniť, že nová FIFA je na míle vzdialená od tej starej. Tiež uviedol, že z rovnakého dôvodu sa stretol začiatkom tohto týždňa s americkým prokurátorom Williamom Barrom.



Americké justičné orgány vedú vyšetrovanie z korupcie bývalých funkcionárov FIFA. Infantino povedal, že stretnutie vo Washingtone malo dokázať, že organizácia prešla reformou: "Budeme pokračovať v boji proti korupcii a spolupracovať so všetkými orgánmi. Dnes som viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, že budem bojovať za naše hodnoty. Tí, ktorí si vymysleli konšpiračné teórie, budú obeťami ich vlastných schém."



Na kongrese tiež schválili záchranný balíček vo výške 1,5 miliárd dolárov na kompenzáciu strát v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Infantino ho označil za bezprecedentný a historický. "FIFA nie je v kríze, ale futbal áno. Máme peniaze, pretože v novej FIFA peniaze sú a nemiznú. Idú tam, kam majú ísť. A my budeme presne vedieť, kam peniaze idú."



O pomoc požiadalo viac ako 150 členov FIFA. Koronavírusový fond založili v rámci rozvojovej pomoci a každý žiadateľ má nárok na 1,5 milióna dolárov, pričom tretinu musí použiť na ženský futbal. Každý člen organizácie má tiež právo na bezúročnú pôžičku vo výške päť miliónov dolárov. Olli Rehn, predseda komisie, ktorá rozhoduje o žiadostiach, uviedol, že svetový futbal prišiel v dôsledku krízy dosiaľ o 14 miliárd dolárov. Zdôraznil však, že poskytnuté financie budú pod drobnohľadom. "Korupcia nemá vo FIFA žiadne miesto, všetky prostriedky sa musia použiť na správny účel," citovala Rehna agentúra DPA.



Na kongrese sa hovorilo aj o pandémii koronavírusu, ktorá by mohla skomplikovať kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2022 v Katare, ale aj tohtoročné MS klubov v tej istej krajine. "Mám obavy, je to skutočný problém, najmä ak sa pandémia nezastaví, alebo nezoslabne. Sme v rukách zdravotníckych orgánov," povedal šéf svetového futbalu.