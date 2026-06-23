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FIFA spraví analýzu využívania hydratačných prestávok
Prezident futbalovej organizácie Gianni Infantino obhajoval rozhodnutie zaviesť prestávky, ktoré prichádzajú v polovici každého polčasu.
Autor TASR
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Atlanta 23. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vykoná analýzu využívania hydratačných prestávok počas prebiehajúcich MS. Po viacerých negatívnych reakciách na dodatočné prerušenia hry zváži ich zachovanie.
Prezident futbalovej organizácie Gianni Infantino obhajoval rozhodnutie zaviesť prestávky, ktoré prichádzajú v polovici každého polčasu. Uviedol, že FIFA bude analyzovať ďalšie kroky na budúcich turnajoch „na základe tejto skúsenosti“. Po kritike, že prestávky boli nenápadným spôsobom vkladania reklamy alebo oddychových časov, však Infantino naznačil, že prerušenia vníma pozitívne.
„Možno tréner dokáže prehodnotiť určité situácie, opraviť určité chyby. Hráči si trochu oddýchnu a vrátia sa v plnej rýchlosti. Je to nevyhnutne zlé? Možno je to dobré,“ povedal Infantino. „A vidíme aj intenzitu zápasov. Nikdy sme nevideli 90 minút na turnaji, ako je tento, hraných v takejto intenzite. Možno je to aj trochu vďaka tejto malej prestávke, ktorú hráči majú a potom sa môžu vrátiť na ihrisko a ukázať, čo dokážu,“ poznamenal prezident FIFA.
Prezident futbalovej organizácie Gianni Infantino obhajoval rozhodnutie zaviesť prestávky, ktoré prichádzajú v polovici každého polčasu. Uviedol, že FIFA bude analyzovať ďalšie kroky na budúcich turnajoch „na základe tejto skúsenosti“. Po kritike, že prestávky boli nenápadným spôsobom vkladania reklamy alebo oddychových časov, však Infantino naznačil, že prerušenia vníma pozitívne.
„Možno tréner dokáže prehodnotiť určité situácie, opraviť určité chyby. Hráči si trochu oddýchnu a vrátia sa v plnej rýchlosti. Je to nevyhnutne zlé? Možno je to dobré,“ povedal Infantino. „A vidíme aj intenzitu zápasov. Nikdy sme nevideli 90 minút na turnaji, ako je tento, hraných v takejto intenzite. Možno je to aj trochu vďaka tejto malej prestávke, ktorú hráči majú a potom sa môžu vrátiť na ihrisko a ukázať, čo dokážu,“ poznamenal prezident FIFA.