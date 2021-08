FIFA spustila kampaň na zlepšenie psychického zdravia

Zürich 2. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odštartovala kampaň na zvýšenie povedomia o psychických problémoch. Snahou je povzbudiť ľudí, aby v prípade ťažkostí vyhľadali odbornú pomoc.



Iniciatívu spustili v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). "Je to veľmi dôležité a môže to niekomu zachrániť život," citovala agentúra DPA stanovisko FIFA. Do projektu sa zapoja aj niektorí súčasní či bývalí futbalisti, ale i Teresa Enkeová, vdova po nemeckom brankárovi Robertovi Enkem, ktorý v dôsledku depresií spáchal v roku 2009 samovraždu.