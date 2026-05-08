< sekcia Šport
FIFA strojnásobila ceny najdrahších vstupeniek na finále
Prezident FIFA Gianni Infantino bránil vysoké ceny vstupeniek.
Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) strojnásobila ceny najdrahších vstupeniek na finále tohtoročných MS. Jeden takýto lístok momentálne stojí 32.970 dolárov.
Prezident FIFA Gianni Infantino bránil vysoké ceny vstupeniek. „Musíme sa pozrieť na trh, na ktorom je zábava najrozvinutejšia na svete, takže musíme uplatňovať trhové ceny. V USA je navyše povolený ďalší predaj vstupeniek, takže keby ste predávali lístky za príliš nízku cenu, následne by sa predávali za oveľa vyššiu cenu. Niektorí ľudia hovoria, že ceny našich vstupeniek sú vysoké, ale aj tak sa napokon objavia na sekundárnom trhu za ešte vyššiu cenu — viac než dvojnásobok našej ceny,“ citovala Infantina agentúra AP.
Čo sa týka sekundárneho trhu, FIFA si berie poplatok 15 percent od kupcu a má podiel 15 percent na ďalšom predaji. „V USA sa nedostanete na univerzitný, a už vôbec nie na profesionálny zápas, za menej než 300 dolárov,“ dodal Infantino. Finále je na programe 19. júla o 20.00 SELČ na štadióne MetLife v New Jersey. Pôvodná cena 10.990 dolárov zostala len pre miesta s bezbariérovým a jednoduchým prístupom.
Prezident FIFA Gianni Infantino bránil vysoké ceny vstupeniek. „Musíme sa pozrieť na trh, na ktorom je zábava najrozvinutejšia na svete, takže musíme uplatňovať trhové ceny. V USA je navyše povolený ďalší predaj vstupeniek, takže keby ste predávali lístky za príliš nízku cenu, následne by sa predávali za oveľa vyššiu cenu. Niektorí ľudia hovoria, že ceny našich vstupeniek sú vysoké, ale aj tak sa napokon objavia na sekundárnom trhu za ešte vyššiu cenu — viac než dvojnásobok našej ceny,“ citovala Infantina agentúra AP.
Čo sa týka sekundárneho trhu, FIFA si berie poplatok 15 percent od kupcu a má podiel 15 percent na ďalšom predaji. „V USA sa nedostanete na univerzitný, a už vôbec nie na profesionálny zápas, za menej než 300 dolárov,“ dodal Infantino. Finále je na programe 19. júla o 20.00 SELČ na štadióne MetLife v New Jersey. Pôvodná cena 10.990 dolárov zostala len pre miesta s bezbariérovým a jednoduchým prístupom.