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FIFA udelila Balogunovi podmienku a môže hrať proti Belgicku

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Na snímke Folarin Balogun. Foto: TASR/AP

USA zabojujú o postup do štvrťfinále o 02.00 h SELČ v Seattli proti Belgičanom. Balogun je najlepší strelec amerického tímu, na turnaji strelil tri góly.

Autor TASR
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Seattle 5. júla (TASR) - Folarin Balogun bude k dispozícii USA v osemfinálovom zápase proti Belgicku na domácich majstrovstvách sveta vo futbale. Rozhodla o tom Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), ktorá podmienečne pozastavila jednozápasový dištanc pre 25-ročného amerického útočníka. Ten dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0).

V spomínanom stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. „Vykonanie zákazu štartu je pozastavené na skúšobnú dobu jeden rok. Ak Folarin Balogun spácha počas skúšobnej doby ďalšie porušenie podobného charakteru a závažnosti, postavenie trestu bude zrušené,“ citovala agentúra AP z vyhlásenia FIFA.

USA zabojujú o postup do štvrťfinále o 02.00 h SELČ v Seattli proti Belgičanom. Balogun je najlepší strelec amerického tímu, na turnaji strelil tri góly.
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