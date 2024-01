FIFA udelila Brazílii a Argentíne pokuty za vzájomné potýčky fanúšikov

Zürich 10. januára (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala brazílsky a argentínsky zväz pokutami za násilnosti fanúšikov, ktoré predchádzali novembrovému vzájomnému zápasu juhoamerických rivalov v kvalifikácii MS 2026. Brazílsky futbalový zväz zaplatí 50.000 švajčiarskych frankov za nedostatočnú usporiadateľskú službu a zapojenie sa divákov do bitiek, Argentína uhradí čiastku 20.000 v rovnakej mene.



Duel na ikonickom štadióne Maracana v Riu de Janeiro sa začal s takmer polhodinovým oneskorením pre nepokoje na tribúnach. Na potýčky zareagovala brazílska polícia, ktorá použila proti argentínskym fanúšikom obušky. Polícia v Riu neskôr uviedla, že zatkla osem osôb.



Niekoľko argentínskych hráčov najprv požiadalo fanúšikov o pokoj, no potom odišli do šatne, pretože sa situácia nezlepšila. Brankár Emiliano Martinez sa dokonca v jednej chvíli pokúsil vyskočiť na tribúnu, aby sa postavil brazílskemu policajtovi s obuškom. Kapitán Lionel Messi povedal podľa agentúry AFP: "Nebudeme hrať, odchádzame." Hostia sa však na ihrisko vrátili tesne pred 22.00 miestneho času a stretnutie sa o chvíľu začalo.



Argentínčania zvíťazili v šlágri 1:0 a s 15 bodmi figurujú na čele tabuľky. Brazílii sa nedarí, prehrala tretíkrát za sebou a so ziskom siedmich bodov jej patrí až šiesta priečka. Na MS sa z juhoamerickej zóny priamo kvalifikuje šesť tímov, siedmy dostane šancu v baráži.