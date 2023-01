FIFA udelila Mexiku trest pre neoprávnený štart útočníka Zendejasa

New York 19. januára (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) udelila Mexickému futbalovému zväzu pokutu pre neoprávnený štart útočníka Alejandra Zendejasa v jej reprezentačných zápasoch. Taktiež mu skontumovala všetky stretnutia, v ktorých Zendejas figuroval.



FIFA udelila Mexiku trest vo štvrtok, iba deň po tom, ako Americká futbalová federácia nominovala Zendejasa na zápasy proti Srbsku a Kolumbii, ktoré sú na programe 26. a 29. januára. FIFA vo svojom oficiálnom vyhlásení potvrdila uloženie pokuty vo výške viac ako 10.000 eur za porušenie článku 5 predpisov upravujúcich uplatňovanie stanov FIFA (RGAS). Federácia ďalej nariadila kontumáciu prípravných zápasov proti Ekvádoru z októbra 2021 a Guatemale, ktorý mexická futbalová reprezentácia odohrala v apríli 2022. FIFA taktiež skontumovala stretnutia Mexika do 23 rokov proti Rumunsku, Saudskej Arábii a Austrálii, v ktorých taktiež nastúpil Zendejas.



Na základe platných ustanovení RGAS však hráč naďalej môže hrať za reprezentáciu USA, za ktorú odohral tri stretnutia v roku 2015 na šampionáte do 17 rokov spolu s Christianom Pulisicom a Tylerom Adamsom. keďže Zendejas hral v oficiálnej súťaži za mládežnícke národné mužstvo USA, musel by požiadať vedenie FIFA o jednorazovú zmenu príslušnosti, aby mohol nastúpiť za mexické národné mužstvo. Informovala agentúra AP.