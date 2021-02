FIFA ukončila vyšetrovanie Beckenbauera, uplynula premlčacia doba

Berlín 25. februára (TASR) – Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vo štvrtok informovala o ukončení vyšetrovania Franza Beckenbauera, ktorý bol od roku 2002 podozrivý z korupcie. Dôvodom je fakt, že uplynula desaťročná premlčacia doba. Rovnaký scenár sa opakoval aj v prípade jeho nástupcu na pozícií člena Výkonného výboru FIFA Thea Zwanzigera a Horsta Schmidta. Lehota počas, ktorej musí FIFA v prípadoch korupcie rozhodnúť, sa pritom do Etického kódexu dostala až v roku 2018.



Súčasťou rozhodnutia, ktoré FIFA zverejnila, bola aj rozsiahla komunikácia s právnikmi Franza Beckenbauera ohľadom jeho zdravotného stavu. Podľa nich sa nemohol zúčastniť vypočúvania pretože trpí neurodegeneratívnym ochorením. Pridelený sudca si však všimol, že napriek tomu si nenechal ujsť viacero verejných podujatí: "Jeho zdravotný stav mu očividne nezabránil cestovať ani počas pandémie koronavírusu, fotiť sa, rečniť a poskytnúť minimálne tri rozhovory. Obzvlášť zaujímavý je fakt, že si aj do najmenšieho detailu pamätal zápasy majstrovstiev sveta v roku 1990, ktoré priblížil počas ich 30. výročia." Sudca tiež podotkol, že Beckenbauer využil právo nevypovedať a medzi rokmi 2015 až 2018 odmietol poskytnúť svoje vyjadrenie v akejkoľvek podobe. Pre následky otvorenej operácie srdca navyše odmietol absolvovať tri sedenia s vyšetrovateľmi.



Beckenbauer, ktorý bol šéfom nemeckej kandidatúry na organizáciu MS 2006, mal byť v roku 2002 zapojený do prevodu sedemcifernej sumy z účtu organizačného výboru šampionátu cez Švajčiarsko na konto funkcionára FIFA Mohameda Bin Hammama. Čiastka mala byť použitá na zabezpečenie hlasov ázijských členských krajín FIFA. Nemecko v tajnom hlasovaní zdolalo Juhoafrickú republiku tesne 12:11.