FIFA umožní dočasný odchod hráčov z ruských a ukrajinských klubov

Zürich 7. marca (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) umožní hráčom pôsobiacim v Rusku a na Ukrajine dočasne prerušiť svoje kontrakty a do konca sezóny prestúpiť do iného klubu. V pondelok o tom rozhodla Rada FIFA v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, kde museli pozastaviť súťaže.



Možnosť prerušiť kontrakt platí do 30. júna tohto roku, potom sa musia hráči vrátiť k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi. Dovtedy si však môžu nájsť prechodné pôsobisko napriek tomu, že sa tak stane mimo prestupového obdobia. FIFA tak iba čiastočne vyhovela Medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro. Tá žiadala, aby legionári mohli opustiť ruské kluby natrvalo.



Jeden klub môže podľa stanoviska FIFA angažovať do konca sezóny maximálne dvoch hráčov, ktorí v súčasnosti pôsobia v Rusku alebo na Ukrajine.



FIFA a UEFA už predtým v reakcii na vojenskú inváziu vylúčili ruské tímy z prebiehajúcich medzinárodných súťaží, pripomenula agentúra DPA.