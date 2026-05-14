FIFA uzavrela spoluprácu so saudským investičným fondom
K dohode prišlo len dva týždne potom, ako Saudi oznámili, že na konci roka prestanú podporovať kontroverznú sériu LIV Golf.
Autor TASR
Zürich 14. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vo štvrtok vyhlásila Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF) za „oficiálneho podporovateľa“ nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku.
FIFA uzavrela spoluprácu s dvoma spoločnosťami pod záštitou PIF Savvy Games Group a Qiddiya City. K dohode prišlo len dva týždne potom, ako Saudi oznámili, že na konci roka prestanú podporovať kontroverznú sériu LIV Golf. Podľa riadiaceho orgánu svetového futbalu prinesie spolupráca s PIF globálny nárast tohto športu od detí až po elitnú úroveň. „Počas celého turnaja budú PIF a jej spoločnosti poskytovať nezabudnuteľné zážitky a podporovať inovatívne projekty zamerané na zapojenie fanúšikov, aby sa spojili s futbalovou komunitou na najväčšom pódiu sveta,“ citovala z vyhlásenia FIFA agentúra DPA.
