FIFA vybrala dejiská pre MS 2026, v USA sa bude hrať v 11 mestách

New York 17. júna (TASR) - Futbalové majstrovstvá sveta v roku 2026 sa budú hrať v jedenástich mestách v USA, v troch v Mexiku a dvoch v Kanade. Organizátorské práva získali vo štvrtok od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) americké mestá Atlanta, Boston, Dallas, Philadelphia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, San Francisco a Seattle, v Mexiku budú dejiskami Guadalajara, Mexico City a Monterrey, kanadskými hostiteľskými mestami budú Toronto a Vancouver.



FIFA vyberala dejiská z 22 kandidátov, neuspeli Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando a Washington/Baltimore v USA a kanadský Edmonton. Zatiaľ nie je známe, kedy presne šampionát odštartuje, resp. kde sa bude hrať finále.



Trom krajinám Severnej Ameriky pridelila FIFA organizáciu MS 2026 v júni 2018. Spoločná kandidatúra USA, Mexika a Kanady dostala prednosť pred Marokom, ktoré bolo jediným protikandidátom. Šampionát premiérovo usporiadajú viac ako dve krajiny, prvýkrát sa na ňom predstaví 48 namiesto doterajších 32 tímov.



Mexiko ako prvá krajina zorganizuje MS tretíkrát, hostila ich už v rokoch 1970 a 1986. V oboch prípadoch boli dejiskami Mexico City a Guadalajara, v roku 1986 sa hralo aj v Monterrey. V USA sa uskutoční "mundial" druhýkrát po roku 1994, atmosféru MS si aj vtedy vychutnali Boston (Foxborough), Dallas, Los Angeles (Pasadena), New York/New Jersey (East Rutherford) a San Francisco (Stanford). Kanada bude hostiť MS premiérovo.



Svetový šampionát sa vracia do Severnej Ameriky prvýkrát od roku 1994, MS v USA pred 28 rokmi vytvorili rekord v celkovej diváckej návštevnosti. "MS 2026 budú ešte oveľa väčšie. Myslím si, že táto časť sveta netuší, čo ju v roku 2026 čaká. Tieto tri krajiny budú obrátené naruby, zaplavia ich fanúšikovia z celého sveta. Zaplaví ich obrovská vlna radosti a šťastia," citovala agentúra AFP prezidenta FIFA Gianniho Infantina.