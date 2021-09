FIFA vydá rozhodnutie ohľadom MS do konca roka, sľúbil Infantino

Paríž 9. septembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sľúbil, že FIFA vydá do konca roka rozhodnutie ohľadom návrhu usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky. Plán, ktorý podporuje bývalý tréner Arsenalu Londýn a v súčasnosti riaditeľ oddelenia rozvoja vo FIFA Arsene Wenger, by mohol byť súčasťou širšieho pripravovaného futbalového projektu. Jeho cieľom je podľa Infantina "skresať počet bezvýznamných zápasov."



"Potrebujeme systém, ktorý je jednoduchý a jasný, ktorému každý rozumie, ktorý jednoznačne definuje, kedy sa konajú medzištátne zápasy a kedy stretnutia na klubovej úrovni," uviedol šéf FIFA v rozhovore pre SNTV. Keďže súčasný kalendár medzištátnych stretnutí je vypracovaný do roku 2024, podľa Infantina potrebuje FIFA "urobiť v tomto smere rozhodnutia do konca tohto roka."



Proti návrhu sa už postavil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin, ktorý nesúhlasí s plánmi na organizáciu MS každé dva roky. Podľa neho by reforma mohla mať vážny dopad na celú organizáciu futbalu. Čeferin nespochybňuje potrebu zmien, ale zároveň odmieta zásah do periodicity šampionátu.



Fanúšikovia na celom svete sú takisto za zachovanie súčasného modelu so štvorročnou periodicitou MS. "Drvivá väčšina fanúšikov je proti dvojročnému cyklu majstrovstiev sveta. Ak by sa FIFA s nami o zmenách zaoberala, vedela by, že toto je naše stanovisko," uviedlo v spoločnom vyhlásení 58 fanúšikovských organizácií zo šiestich športových konfederácií. "Prečo je potrebné zrušiť storočnú tradíciu, keď neexistuje žiadny dôkaz, že pripravovaná reforma by pomohla zlepšiť globálnu hru?"