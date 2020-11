FIFA vyhlási najlepších hráčov virtuálne 17. decembra

Zürich 20. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia FIFA vyhlási najlepších hráčov roka virtuálne. Tradičný ceremoniál Best FIFA Football Awards sa uskutoční 17. decembra. O tomto spôsobe vyhlásenia rozhodol riadiaci orgán z dôvodov pandémie koronavírusu v piatok.



Hlasovanie vo všetkých jedenástich kategóriách mužov aj žien bude prebiehať od 25. novembra do 9. decembra. Najlepší hráči, hráčky a tréneri vzídu z kombinovaného hlasovania kapitánov a koučov všetkých národných tímov, z online hlasovania fanúšikov a približne 200 zástupcov médií.



"Po opätovnom naštartovaní súťaží robí futbal radosť mnohým ľuďom na celom svete. Je preto dôležité, aby sme ocenili najlepších aj v tomto špeciálnom roku," citovala agentúra DPA stanovisko FIFA.



Pôvodne sa uvažovalo, že ceny Best udelia v septembri na galavečeri v Miláne. Koronavírus tento plán zmaril. Pandémia tiež zmarila prestížnu anketu Zlatá lopta magazínu France Football. Pred rokom ceny v hlavných kategóriách získali rekordný šiestykrát Lionel Messi z Argentíny, resp. prvýkrát Megan Rapinoeová z USA.