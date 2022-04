FIFA vylúčila Rusko z baráže, aby znížila riziko chaosu

Lausanne 13. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa rozhodla vylúčiť Rusko z baráže o postup na tohtoročné MS v Katare aj preto, aby nespôsobila chaos a zaistila regulárny priebeh podujatia. Vyplynulo to z oficiálnej komunikácie medzi FIFA a Ruskou futbalovou úniou (RFU), ktorú v utorok zverejnil Športový arbitrážny súd (CAS). Ten tak odôvodnil svoje verdikty, ktorým nevyhovel viacerým odvolaniam RFU, napr. voči vylúčeniu z baráže o mundial v Katare.



Rusko sa malo v baráži stretnúť s Poľskom a v prípade výhry s jedným z dvojice Česko a Švédsko. Všetky tri reprezentácie však odmietli proti tomuto súperovi nastúpiť po tom, ako ruské vojská koncom februára napadli Ukrajinu.



"Tieto rozhodnutia boli pochopiteľné a nemôžeme ich kritizovať z právneho ani morálneho hľadiska," uviedli na CAS predstavitelia FIFA. Federácia predvídala, že k potenciálnym stretnutiam s Ruskom by sa rovnako postavili aj ostatné federácie, čo by malo na turnaj nenapraviteľné následky. Takéto riziko podstúpiť nemienila. "Vzhľadom na všetky tieto faktory musí FIFA zabezpečiť efektívnu organizáciu a hladký priebeh svojich súťaží."



Šéfka odvolacej komisie CAS Corinne Schmidhauserová okrem iného argumentovala aj zvýšeným nebezpečenstvom pre ruských hráčov a členov reprezentačného tímu na MS v Katare. To by podľa bývalej alpskej lyžiarky vzniklo "v dôsledku celosvetového pobúrenia a odsúdenia" udalostí na Ukrajine. Predstavitelia RFU argumentovali podľa informácií AP tým, že rozhodnutie bolo skrytou sankciou a FIFA im odoprela právo na vyjadrenie sa.