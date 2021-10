FIFA vyšetrí neprístojnosti v zápasoch v Anglicku a Albánsku

Londýn 13. októbra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ostro odsúdila neprístojnosti fanúšikov pri stretnutí Anglicka s Maďarskom. V kvalifikačnom zápase o postup na MS došlo v hľadisku k tvrdým stretom s políciou v sektore hostí. FIFA vyšetrí aj násilnosti, ktoré sa udiali v zápase Albánska s Poľskom v tej istej I-skupine.



Rozbuškou malo byť správanie jedného maďarského fanúšika, ktorého zatkla polícia za to, že mal rasisticky uraziť člena usporiadateľskej služby. To sa nepáčilo jeho krajanom na tribúnach, ktorí nechceli pustiť policajtov do sektora. Prišlo k ostrým stretom, pri ktorých polícia použila aj obušky.



Zápas v Tirane na chvíľu prerušili po tom, čo skóroval v 77. minúte hráč Poľska Karol Swiderski. Fanúšikovia následne začali hádzať na ihrisko fľaše. "FIFA v súčasnosti analyzuje správy o včerajšej kvalifikácii MS. Dôrazne odsudzujeme incidenty v Anglicku a Albánsku. FIFA má veľmi jasnú nulovú toleranciu postoja proti takémuto ohavnému správaniu sa vo futbale."



Maďarsko dostalo zákaz odohrať dva zápasy za zatvorenými dverami pre rasistické správanie ich fanúšikov počas kvalifikácie proti Anglicku minulý mesiac v Budapešti. Anglickí hráči Raheem Sterling a Jude Bellingham boli terčom rasistických urážok zápasu 2. septembra, ktorý Angličania vyhrali 4:0.