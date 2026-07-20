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FIFA vyšetruje incidenty Argentínčanov po finálovej prehre
Argentínsky stredopoliar Leandro Paredes zaútočil podľa dostupných záberov po španielskych hráčov, ktorí oslavovali zisk titulu. Prípadný trest by mu mohla FIFA udeliť dodatočne.
Autor TASR
Zürich 20. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala vyšetrovať možné porušenie disciplinárneho poriadku zo strany argentínskych reprezentantov po nedeľnom finále MS. Po prehre 0:1 so Španielskom sa priamo na ihrisku odohrali potýčky medzi hráčmi oboch tímov.
Argentínsky stredopoliar Leandro Paredes zaútočil podľa dostupných záberov po španielskych hráčov, ktorí oslavovali zisk titulu. Prípadný trest by mu mohla FIFA udeliť dodatočne. Na záberoch bolo vidieť, ako Paredes chytil Erica Garciu pod krkom a následne sotil na zem Gaviho, ktorý sa snažil zasiahnuť. Obranca Nahuel Molina zrejme udrel do brucha španielskeho kapitána Rodriho, ktorého potom slovne konfrontoval jeho bývalý spoluhráč z Manchestru City Nicolas Otamendi. Situáciu sa snažili upokojiť tréner Argentíny Lionel Scaloni a ďalší hráči. Argentína dohrávala finále bez Enza Fernandeza, ktorý dostal dve žlté karty.
„Po posúdení príslušných správ zo zápasu finále majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou a v súlade s článkom 36 disciplinárneho poriadku vymenovala FIFA disciplinárneho a etického prokurátora, aby vyšetril možné porušenia pravidiel v súvislosti s incidentmi po zápase,“ uviedla FIFA. Ďalšie podrobnosti zverejní po dokončení vyšetrovacej správy.
Argentínčania sa počas odovzdávania trofeje postavili chrbtom k pódiu a čelom k svojim fanúšikom. Španieli pritom predtým vytvorili súperom čestný špalier pri preberaní strieborných medailí. Zatiaľ nie je známe, či sa vyšetrovanie týka aj transparentu, ktorým argentínski hráči po semifinálovom víťazstve nad Anglickom deklarovali zvrchovanosť svojej krajiny nad Falklandskými ostrovmi. Podobné politické prejavy sú v rozpore s pravidlami FIFA. Argentínska futbalová asociácia dostala za rovnaké konanie pokutu už po prípravnom stretnutí so Slovinskom v roku 2014. Informovali o tom agentúry AP a DPA.
Argentínsky stredopoliar Leandro Paredes zaútočil podľa dostupných záberov po španielskych hráčov, ktorí oslavovali zisk titulu. Prípadný trest by mu mohla FIFA udeliť dodatočne. Na záberoch bolo vidieť, ako Paredes chytil Erica Garciu pod krkom a následne sotil na zem Gaviho, ktorý sa snažil zasiahnuť. Obranca Nahuel Molina zrejme udrel do brucha španielskeho kapitána Rodriho, ktorého potom slovne konfrontoval jeho bývalý spoluhráč z Manchestru City Nicolas Otamendi. Situáciu sa snažili upokojiť tréner Argentíny Lionel Scaloni a ďalší hráči. Argentína dohrávala finále bez Enza Fernandeza, ktorý dostal dve žlté karty.
„Po posúdení príslušných správ zo zápasu finále majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou a v súlade s článkom 36 disciplinárneho poriadku vymenovala FIFA disciplinárneho a etického prokurátora, aby vyšetril možné porušenia pravidiel v súvislosti s incidentmi po zápase,“ uviedla FIFA. Ďalšie podrobnosti zverejní po dokončení vyšetrovacej správy.
Argentínčania sa počas odovzdávania trofeje postavili chrbtom k pódiu a čelom k svojim fanúšikom. Španieli pritom predtým vytvorili súperom čestný špalier pri preberaní strieborných medailí. Zatiaľ nie je známe, či sa vyšetrovanie týka aj transparentu, ktorým argentínski hráči po semifinálovom víťazstve nad Anglickom deklarovali zvrchovanosť svojej krajiny nad Falklandskými ostrovmi. Podobné politické prejavy sú v rozpore s pravidlami FIFA. Argentínska futbalová asociácia dostala za rovnaké konanie pokutu už po prípravnom stretnutí so Slovinskom v roku 2014. Informovali o tom agentúry AP a DPA.