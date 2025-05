FIFA vyšetruje podozrivú províziu pre Ancelottiho agenta

Rio de Janeiro 30. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) upozornila Brazílsku futbalovú konfederáciu (CBF), že chce vyšetriť možné porušenie predpisov. Týka sa nástupu Carla Ancelottiho do funkcie trénera brazílskej reprezentácie. Podľa portálu ge.globo sa zástupcom FIFA zdá podozrivá provízia vo výške 1,2 milióna eur pre agenta Diega Fernandeza.



Výkonný riaditeľ FIFA má pochybnosti o úlohe Fernandeza, ktorý v uplynulých dňoch neustále sprevádzal Ancelottiho až do jeho príchodu do Brazílie na oficiálne predstavenie CBF. FIFA požiadala CBF o oficiálne kontakty na Fernandeza a tiež o objasnenie viacerých otázok. Má ísť o úlohu Fernandeza pri podpise zmluvy, formu korešpondencie týkajúcej sa zmluvy vo vzťahu k Fernandezovi a požiadala o kópie všetkých platieb, ktoré CBF uskutočnila v súvislosti s podpisom zmluvy.