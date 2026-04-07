Utorok 7. apríl 2026
FIFA začala vyšetrovať protimoslimské pokriky španielskych fanúšikov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pokriky odsúdil španielsky reprezentant Lamine Yamal, ktorý je moslim.

Autor TASR
Zürich 7. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala disciplinárne konanie voči Španielskej futbalovej federácii (RFEF) pre protimoslimské pokriky počas minulotýždňového medzištátneho prípravného zápasu proti Egyptu (0:0). Správanie fanúšikov vyšetruje aj španielska polícia.

Pokriky odsúdil španielsky reprezentant Lamine Yamal, ktorý je moslim. Podľa neho boli pokriky fanúšikov na RCDE Stadium, ktorý je domovským stánkom Espanyolu Barcelona, neúctivé a neprípustné. Informovala o tom agentúra AP.
.

