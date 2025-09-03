< sekcia Šport
FIFA zamietla Bilbau žiadosť o výnimku v prípade Laporteho prestupu
Španielska futbalová federácia požiadala FIFA o udelenie výnimky pri Laporteho prestupe, ale Athletic v stredu oznámil, že FIFA žiadosť zamietla.
Autor TASR
Bilbao 3. septembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zablokovala prestup španielskeho obrancu Aymerica Laporteho. V stredu to vyhlásil španielsky klub Athletic Bilbao, kam mal 31-ročný stopér prestúpiť zo saudskoarabského Al-Nassr.
Baskický klub sa pokúsil dotiahnuť prestup hráča 1. septembra, v posledný deň prestupového obdobia, no uviedol, že transfer sa nepodarilo dokončiť pre vonkajšie faktory mimo kontroly klubu. Podľa španielskych médií boli dokumenty podané oneskorene, informovala agentúra AFP.
Španielska futbalová federácia požiadala FIFA o udelenie výnimky pri Laporteho prestupe, ale Athletic v stredu oznámil, že FIFA žiadosť zamietla. Klub dodal, že skúma všetky možnosti v rámci existujúceho právneho rámca, aby sa pokúsil prestup dotiahnuť, no ak sa to nepodarí, dohody s hráčom aj s Al-Nassrom budú neplatné.
