FIFA zaznamenala viac ako 150 miliónov žiadostí o vstupenky na MS
Podľa FIFA je turnaj v USA, Mexiku a Kanade 30-násobne vypredaný a počet žiadostí je 3,4-krát vyšší než celková návštevnosť všetkých predchádzajúcich MS od prvého turnaja v roku 1930.
Autor TASR
Zürich 29. decembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prijala viac ako 150 miliónov žiadostí o vstupenky na budúcoročné majstrovstvá sveta v polovici aktuálnej fázy predaja. V pondelok uviedla, že žiadosti prišli z viac než 200 krajín a území. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa FIFA je turnaj v USA, Mexiku a Kanade 30-násobne vypredaný a počet žiadostí je 3,4-krát vyšší než celková návštevnosť všetkých predchádzajúcich MS od prvého turnaja v roku 1930. „Táto ohromujúca odozva od vášnivých fanúšikov je skutočným dôkazom toho, ako je náš šport milovaný na celom svete,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino.
Aktuálna fáza predaja sa začala 11. decembra a potrvá do 13. januára, po ktorom budú vstupenky pridelené žrebovaním. Ide o prvú fázu, v ktorej je už známa väčšina zápasov základných skupín po žrebe zo 5. decembra. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi je k dispozícii viac vstupeniek, keďže majstrovstvá sveta sa rozšírili z 32 na 48 tímov a zo 64 na 104 zápasov.
Predaj vstupeniek sa nezaobišiel bez kontroverzií, keďže fanúšikovské skupiny kritizovali vysoké ceny. FIFA následne zaviedla vstupenky za 60 dolárov pre fanúšikov, ktorí žiadajú o vstupenky z kvóty pre účastnícke tímy.
