FIFA zmierni pravidlá pre pozastavenie činnosti po žltých kartách
Riadiaci orgán svetového futbalu údajne plánuje zrušiť nahromadené žlté karty po skupinovej fáze a aj po štvrťfinále.
Autor TASR
New York 28. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zmierni pravidlá pre pozastavenie činnosti hráčov na MS 2026 (11. júna - 17. júla). Pre nadchádzajúci šampionát zavedie tzv. druhú fázu amnestie. Informovala o tom DPA s odvolaním sa na svoje zdroje.
Riadiaci orgán svetového futbalu údajne plánuje zrušiť nahromadené žlté karty po skupinovej fáze a aj po štvrťfinále. Túto otázku by mali prerokovať na zasadnutí Rady FIFA vo Vancouveri. Doteraz platilo, že hráči boli suspendovaní na jeden zápas po tom, čo počas MS dostali dve žlté karty. FIFA v minulosti zaviedla amnestiu na žlté karty po štvrťfinále, aby sa predišlo prípadom, akým bola absencia nemeckého kapitána Michaela Ballacka vo finále MS 2002. Druhú žltú kartu dostal v semifinále. Druhú fázu amnestie po skupinovej fáze zaviedli aj preto, že sa zvýšil počet tímov z 32 na 48, pričom tento krok si vyžiada ďalšie kolo vyraďovacej časti. Zároveň sa tým zníži pravdepodobnosť, že hráči budú chýbať v semifinále.
