FIFA zrušila suspendáciu Indie, môže hostiť MS žien do 17 rokov

Zürich 26. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zrušila suspendáciu Indickej futbalovej federácie (AIFF). Stalo sa tak po tom, ako indický najvyšší súd vrátil administratíve AIFF plnú kontrolu nad každodennými záležitosťami AIFF, čo predtým žiadala FIFA. Ázijská krajina tak bude môcť v októbri hostiť majstrovstvá sveta žien do 17 rokov.



FIFA predtým pozastavila indickej federácii činnosť, ako dôvod uviedla "neprimerané zasahovanie do fungovanie organizácie z tretích strán". Priestupok podľa nej predstavoval vážne porušenie stanov FIFA. Medzinárodná federácia pristupuje k suspendácii členského zväzu vždy, keď vláda danej krajiny zasahuje do jeho činnosti, pripomenula agentúra AFP.