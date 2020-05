FIFA zrušila tohtoročný galavečer The Best v Miláne

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tento rok nevyhlási výsledky v ankete The Best. Po nútenom prerušení sezóny pre pandémiu koronavírusu sa riadiaci orgán rozhodol zrušiť septembrový galavečer v Miláne.



Už v utorok strešný orgán svetového futbalu potvrdil, že nezorganizuje 70. kongres podľa plánu v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba, ale uskutoční sa 18. septembra formou online konferencie. FIFA tiež presunula dva ženské šampionáty, ktoré odložili v apríli pre pandémiu koronavírusu. MS do 20 rokov sa uskutočnia v Kostarike a Paname od 20. januára a MS do 17 rokov odštartujú 17. februára v Indii. Informoval denník Marca.