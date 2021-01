FIG dočasne suspendovala olympijského víťaza Verňajeva

Kyjev 4. januára (TASR) - Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) dočasne suspendovala olympijského víťaza v športovej gymnastike Olega Verňajeva z Ukrajiny.



"Oleg Verňajev je suspendovaný do konca prebiehajúceho vyšetrovania. FIG nebude proces komentovať," uviedol mediálny zástupca federácie.



Dvadsaťsedemročný Verňajev získal na OH 2016 v Rio de Janeiro zlato na bradlách a striebro vo viacboji. Na konte má aj množstvo medailí z MS, ME a Európskych hier. Ku svojej suspendácii sa zatiaľ nevyjadril. Vyšetrovanie FIG bolo zrejme dôvodom, prečo sa odhlásil z decembrových ME v Turecku, i keď jeho tréner označil za príčinu zranenia a obhajobu dizertačnej práce. Podľa portálu gymnovosti.com bola jeho licencia suspendovaná už od 11. decembra, pričom európsky šampionát sa konal v dňoch 9.-13. decembra. Informovala agentúra DPA.