Filc dnes oslavuje 70 rokov: Aj 4. miesto na ZOH bol úspech

Na snímke slovenská striedačka v pozadí zľava tréneri Marián Gáborík, Ján Filc a František Hossa, v popredí zľava slovenskí hokejisti Peter Pucher, Marián Hossa, Richard Zedník, Michal Handzuš, Ladislav Nagy a Richard Litner počas zápasu legiend Česko - Slovensko 10. februára 2023 v Prahe. Foto: TASR Michal Runák

Na archívnej snímke radosť na striedačke z víťazstva nad Kanadou vo štvrťfinálovom hokejovom stretnutí na MS vo švédskom Karlstade 7. mája 2002. V popredí vľavo Ladislav Nagy, druhý sprava Rastislav Pavlikovský a vpravo Róbert Petrovický. V pozadí zľava lekár tímu Dalimír Jančovič, šeftréner Ján Filc a asistent trénera Ernest Bokroš. Foto: Archív TASR/Pavel Neubauer

Slovenskí hokejisti vyhrali nad Ruskom 4:3 vo finále MS v hokeji 11. mája 2002 v Göteborgu a stali sa majstrami sveta. Na snímke sprava šéftréner hokejovej reprezentácie Ján Filc, asistent Ernest Bokroš, manažér Peter Šťastný a asistent Vladimír Šťastný Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 19. februára (TASR) - V roku 2000 doviedol slovenskú hokejovú reprezentáciu k nečakanému striebru na majstrovstvách sveta v ruskom Petrohrade. V roku 2002 zase na MS vo švédskom Göteborgu sa so svojimi zverencami tešil z historického zlata. Ján Filc oslávi v nedeľu 19. februára jubileum 70 rokov.Športová kariéra bola základom pre mimoriadne trénerské úspechy. Niekdajší hokejový brankár, juniorský reprezentant bývalej Československej socialistickej republiky, bol dvakrát na majstrovstvách Európy (1971, 1972), z ktorých má dve bronzové medaily. "," uviedol pre TASR Filc.Prvýkrát prevzal slovenskú seniorskú hokejovú reprezentáciu v roku 1999. Za ďalší úspech považuje neočakávaný strieborný štart reprezentácie pod svojím vedením v Petrohrade v roku 2000. "," zdôraznil.Filc sa narodil 19. februára 1953 v Bratislave. V roku 1976 ukončil štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave odbor telesná výchova - angličtina. Po doplnkovom trénerskom štúdiu získal v roku 1981 aj diplom trénera ľadového hokeja. Od 11 rokov začínal v mládežníckych kategóriách Slovana Bratislava. V tom čase ako juniorský reprezentant ČSSR získal v rokoch 1971 a 1972 bronzové medaily na majstrovstvách Európy juniorov.Počas štúdia odmietol nastúpiť na základnú vojenskú službu v Dukle Jihlava. Po zániku B-tímu Slovana prestúpil do bratislavskej BEZ-ky. Po skončení školy prestúpil do vtedajšieho klubu Plastika Nitra, kde chytal 10 rokov s ročnou prestávkou pôsobenia v PS Poprad počas základnej vojenskej služby. Aktívnu športovú kariéru ukončil pre pracovné povinnosti vo veku 31 rokov.Pre Filca boli vzormi ľudia, ktorí vstupovali do jeho diania v tých mladších kategóriách. "," priblížil Filc.Na trénerskú striedačku sa postavil v roku 1978 ako tréner mládeže v Plastike Nitra. Od roku 1981 pôsobil ako vedúci tréner tréningového strediska nitrianskej mládeže. Do Slovana sa vrátil v roku 1986, kde tri roky bol asistentom hlavného trénera. V rokoch 1989-1990 už zastával funkciu prvého trénera. Pôsobil aj na poste hlavného trénera rakúskeho Stadlau. V roku 1998 sa postavil za trénerské a manažérske kormidlo slovenskej reprezentačnej 20-tky a od júna 1999 bol trénerom reprezentačného "áčka". Následne na dve funkčné obdobia sa stal členom výkonného výboru SZĽH. K reprezentačnému "áčku" sa na krátky čas vrátil na Svetový pohár v roku 2004.," povedal Filc.Filcove skúsenosti využila aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), kde pôsobil v trénerskej komisii od roku 2003. V decembri 2004 zakladal Slovenskú úniu športu a istý čas bol jej predsedom. Kormidlo slovenského reprezentačného A-tímu opäť prevzal v roku 2008. Filc národný tím druhýkrát opustil v roku 2010.Mladej slovenskej hokejovej generácii pôsobiacej v NHL by odkázal, aby si vždy spomenuli, že čo všetko urobili pre to, aby sa dostali tam, kde dnes sú. "," dodal pre TASR Filc.Nositeľ Radu Ľudovíta Štúra II. triedy či Kríža prezidenta SR I. triedy Filc je ženatý. S manželkou Janou má dcéru Evu, bývalú reprezentantku v modernej gymnastike a syna Róberta, bývalého hokejového brankára. Ako dedko sa teší zo štyroch vnúčat.