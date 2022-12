Filip Mešár posilní slovenský tím na hokejových MS hráčov do 20 rokov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Mešár je popri obrancovi Šimonovi Nemcovi druhý hráč zo zámoria vo výbere Ivana Feneša, ktorý prešiel uplynulým draftom NHL. Obaja po ňom podpísali trojročné nováčikovské zmluvy s klubmi NHL. V zámorí absolvovali predsezónne kempy, no do prvého mužstva Montrealu Canadiens, resp. New Jersey Devils sa nedostali.



Nemec pôsobil v doterajšom priebehu ročníka vo farmárskej AHL. Mešára poslalo vedenie Canadiens po jednom zápase v AHL do juniorskej súťaži OHL. Vo farbách Kitcheneru Rangers doteraz odohral 15 zápasov, v ktorých nazbieral 18 kanadských bodov (8+10). Pre 18-ročného krídelníka pôjde, rovnako ako v prípade Nemca, o tretiu účasť na MS dvadsiatok.