Filipíny zaskočili v Rige Lotyšov, druhý triumf Bahám

Valencia/Riga/Pireus 3. júla (TASR) - Basketbalisti Filipín zaskočili domácich Lotyšov a na turnaji olympijskej kvalifikácie v Rige zvíťazili nad domácim tímom 89:80, keď už po polčase viedli 54:38. Víťazstvo režíroval 36-ročný veterán Justin Brownlee, hráč indonézskeho klubu Pelita Jaya si pripísal 26 bodov, 9 doskokov i asistencií. Lotyšom, ktorý hrajú bez zranenej najväčšej hviezdy Kristapsa Porziňgisa, nestačilo 18 bodov Rodionsa Kurucsa.Druhé víťazstvo si pripísali Bahamy, ktoré si vo Valencii poradili s Poliakmi 90:81. Svoj talent opäť ukázal 18-ročný stredoškolák Valdez Edgecombe, tím viedol s 21 bodmi. Sekundoval mu pivot Portlandu Deandre Ayton s 18 bodmi.Čiernohorci si udržali nádej na parížsku miestenku, keď zvládli drámu s Kamerunom 70:66. Chorváti naopak nenadviazali na utorkové cenné víťazstvo nad Slovincami s Lukom Dončičom a podľahli v Pireu Novému Zélandu 86:90. Nestačil im ani výkon pivota Los Angeles Clippers Ivicu Zubaca, ktorý zaznamenal 29 bodov a 16 doskokov. Za Nový Zéland dal najviac bodov Shea Ili, rozohrávač Melbourne United nazbieral 18 bodov.Na každom zo štyroch kvalifikačných turnajov štartuje šesť tímov rozdelených do dvoch základných skupín. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, celkový víťaz si zabezpečí miestenku do Paríža. Štyria víťazi sa pripoja k ôsmim tímom, ktoré sa už na OH kvalifikovali. Sú nimi USA, Francúzsko, Kanada, Austrália, Južný Sudán, Japonsko, Srbsko a Nemecko.