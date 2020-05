Filippi sa po pol roku vrátil z Magnitogorska do Liberca

Liberec 17. mája (TASR) - Český hokejista Tomáš Filippi sa po krátkom pôsobení v klube KHL Metallurgu Magnitogorsk vracia do Liberca. Dvadsaťosemročný center podpísal s českým extraligistom zmluvu do apríla budúceho roka.



Filippi odohral za Magnitogorsk 27 zápasov, v ktorých si pripísal 12 bodov. Do Metallurgu odišiel vlani v decembri práve z tímu zo severu Čiech. "Tomáš sa k nám vracia po pol roku v Magnitogorsku. Je top útočník, ktorý svoje umenie predviedol nielen u nás, ale aj v KHL. Sme radi, že sa vrátil. Získali sme v jeho osobe lídra našej ofenzívy," citoval klubový web slová trénera HC Bílí Tygři Liberec Patrika Augustu.