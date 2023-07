Filkorová má bronz, tenistky Depešová s Pohánkovou sú vo finále

Maribor 28. júla (TASR) - Slovenskí športovci si v piatok na XVII. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže v slovinskom Maribore zabezpečili ďalšie dva cenné kovy a domov tak odídu minimálne so štyrmi medailami. V džude dievčat nad 70 kg získala bronzovú medailu Nina Filkorová. Tenistky Soňa Depešová a Mia Pohánková sa prebojovali do finále štvorhry a majú isté minimálne striebro. Informoval o tom portál olympic.sk.



Slovensko získalo z džudistického tatami v Maribore tri cenné kovy. K zlatej Patrícii Tománkovej a bronzovej Kristíne Lili Križovej sa pridala aj Nina Filkorová. Šestnásťročná členka ŠK Dukla Banská Bystrica si v úvodnom súboji vo váhe nad 70 kg poradila s Rosou Maneovou z Portugalska, v boji o postup do semifinále však nestačila na Rakúšanku Helene Schrattenholzerovú. V dramatickej repasáži si v nadstavenom čase poradila s Ukrajinkou Dariou Doliovou a potom dala ippon aj Rumunke Roxane Visovej. Na súboj o 3. miesto mala nastúpiť proti Seme Meteovej. Turecká džudistka však v semifinále použila nepovolený chmat, po ktorom nasledoval trest hansoku make a diskvalifikácia z turnaja. Bronz tak pripadol Filkorovej.



"Som veľmi šťastná, že som získala medailu. Je to pre mňa zatiaľ najvzácnejšia medaila v mojej kariére. Radšej by som ju vybojovala vlani doma na EYOF v Banskej Bystrici, ale tam sa predstavili iné vekové kategórie a ja som sa nemohla zúčastniť. Ako rozhodujúci sa ukázal napokon môj zápas s Rumunkou, ktorý som zvládla," povedala Filkorová pre olympic.sk.



Ďalší slovenský džudista Matej Pecha sa dostal vo váhe do 90 kg cez Maďara Norberta Hoffera do druhého kola, v ňom však bol nad jeho sily Pavle Bulatovič z Čiernej Hory, ktorý Slováka nepotiahol do opráv.



O ďalšiu slovenskú medailovú radosť sa postarali tenistky Soňa Depešová a Mia Pohánková. Hodnotu cenného kovu sa dozvedia po sobotňajšom finále. Turnajové dvojky si v semifinále štvorhry dievčat poradili s lotyšským párom Adelina Lacinovová, Odeta Panasová 6:2, 6:3. Slovenský tenis získal medailu už na druhom EYOF za sebou, vlani v Banskej Bystrici vyhrala dvojhru dievčat Renáta Jamrichová a v mixe bola zlatá s Danielom Balaščákom.



Atléti v horúcom letnom počasí zasiahli v piatok do bojov až popoludní. Vo finále na 100 m prek. obsadila Laura Frličková 7. miesto časom 13,81 s. Za časom z rozbehov zaostala o 12 stotín sekundy. Šestnásťročná atlétka bola pred rokom na EYOF v Banskej Bystrici sedemnásta, za rok sa zlepšila o takmer sekundu.



V plaveckom bazéne zaplával v dlhej polohovke Milan Vojtko čas 4:41,05 min, čo stačilo na 19. pozíciu. Štafeta chlapcov na 4x100 m polohové preteky dosiahla pätnásty najlepší výkon 3:56,80 min.