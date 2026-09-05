< sekcia Šport
Filkorová vybojovala v repasáži bronz v kategórii nad 78 kg
Pre Slovensko ide o druhú medailu zo šampionátu v Podgorici. O prvú sa postarala Patrícia Tománková, ktorá získala bronz v hmotnostnej kategórii do 48 kg.
Autor TASR
Podgorica 5. septembra (TASR) - Slovenská džudistka Nina Filkorová vybojovala bronzovú medailu v kategórii nad 78 kg na ME juniorov v Podgorici. Podarilo sa jej to vďaka úspechu v repasáži, ktoré zavŕšila triumfom nad Turkyňou Semou Meteovou.
Predtým si v repasáži poradila s Ukrajinkou Kirou Bahmetovou a Španielkou Mamou Toureovou Coulibalyovou. Filkorová začala cestu za bronzom víťazstvom nad Turkyňou Tuanou Hatice Balciovou. Následne však prehrala s Ruskou Kirou Safonovou.
Pre Slovensko ide o druhú medailu zo šampionátu v Podgorici. O prvú sa postarala Patrícia Tománková, ktorá získala bronz v hmotnostnej kategórii do 48 kg.
Predtým si v repasáži poradila s Ukrajinkou Kirou Bahmetovou a Španielkou Mamou Toureovou Coulibalyovou. Filkorová začala cestu za bronzom víťazstvom nad Turkyňou Tuanou Hatice Balciovou. Následne však prehrala s Ruskou Kirou Safonovou.
Pre Slovensko ide o druhú medailu zo šampionátu v Podgorici. O prvú sa postarala Patrícia Tománková, ktorá získala bronz v hmotnostnej kategórii do 48 kg.