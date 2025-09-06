< sekcia Šport
Filkorovú delí v Bratislave jeden duel od bronzovej medaily
Filkorová sa ako jediná zo slovenských reprezentantov dostala na domácom šampionáte v individuálnych disciplínach do finálového bloku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskú džudistku Ninu Filkorovú delí jeden duel od zisku bronzovej medaily na majstrovstvách Európy juniorov v Bratislave. Súťažiacu v najťažšej kategórii nad 78 kg čaká súboj s Izraelčankou Juli Almou Mišinerovou. Filkorová sa ako jediná zo slovenských reprezentantov dostala na domácom šampionáte v individuálnych disciplínach do finálového bloku, ktorý bol v Gopass Aréne na Pasienkoch na programe v sobotu od 15.30 h.
Filkorová mala v 1. kole voľný žreb, v druhom bola jej súperkou Rugilé Stasiulytéová z Litvy a zdolala ju ziskom wazaari. Vo štvrťfinále Slovenka nestačila na Estónku Emmu-Melis Aktasovú, ktorá ju podržala 30 sekúnd v zovretí na ippon a duel ukončila v čase 3:19 min. V repasáži na ňu čakala Rumunka Daria Tudoracheová a domáca reprezentantka si pripísala triumf na ippon za 3:22 min, keď v stretnutí mala na konte už júkó. „Som nesmierne šťastná, že som sa sem dostala. Priznám sa, v prvom zápase som sa ja a aj tréner zľakli, že som spravila niečo zakázané a diskvalifikujú ma. Nechcela som prehrať na vlastnú hlúposť, ale na to, aby ma súperka zdolala. Teraz už mi je jedno, či budem tretia, alebo piata. Dostať sa až sem je pre mňa nesmierna česť a radosť,“ prezradila po úspešnej repasáži Filkorová.
Matej Pecha si vo váhe do 90 kg pripísal jeden víťazný duel. V 1. kole mal voľný žreb, v druhom si presvedčivo poradil so Švédom Emilom Jabiyevom, keď zaznamenal druhé wazaari v čase 1:51. V osemfinále bol už nad jeho sily Talian Cristiano Mincinesi, ktorý zaznamenal ippon dve sekundy pred koncom riadneho času, keď v zápase predtým získal dvakrát júkó. „Bola to pre mňa česť zápasiť na domácej žinenke. Prvý zápas bol podľa mojich predstáv, proti súperovi som dominoval. V druhom som nastúpil proti vicemajstrovi sveta. Už sme sa raz stretli, má takticky lepšie džudo, je skúsenejší, veľa sa proti nemu nedalo robiť. Verím, že v nedeľu podám lepší výkon a pomôžem získať body pre tím,“ zhodnotil svoje vystúpenie Pecha.
V rovnakej kategórii sa predstavil aj Timotej Štefánik, vo svojom jedinom stretnutí podľahol v 2. kole Chorvátovi Danovi Koncilijovi 0:2 na júkó. V druhej najťažšej váhe do 100 kg nastúpil Oliver Scheffel, v 1. kole ho zdolal Rumun Bogdan Petre. Slovenský reprezentant si dokázal v súboji pripísať wazaari, no jeho súper zaznamenal dve, rozhodujúce druhé iba štyri sekundy pred gongom.
Filkorová mala v 1. kole voľný žreb, v druhom bola jej súperkou Rugilé Stasiulytéová z Litvy a zdolala ju ziskom wazaari. Vo štvrťfinále Slovenka nestačila na Estónku Emmu-Melis Aktasovú, ktorá ju podržala 30 sekúnd v zovretí na ippon a duel ukončila v čase 3:19 min. V repasáži na ňu čakala Rumunka Daria Tudoracheová a domáca reprezentantka si pripísala triumf na ippon za 3:22 min, keď v stretnutí mala na konte už júkó. „Som nesmierne šťastná, že som sa sem dostala. Priznám sa, v prvom zápase som sa ja a aj tréner zľakli, že som spravila niečo zakázané a diskvalifikujú ma. Nechcela som prehrať na vlastnú hlúposť, ale na to, aby ma súperka zdolala. Teraz už mi je jedno, či budem tretia, alebo piata. Dostať sa až sem je pre mňa nesmierna česť a radosť,“ prezradila po úspešnej repasáži Filkorová.
Matej Pecha si vo váhe do 90 kg pripísal jeden víťazný duel. V 1. kole mal voľný žreb, v druhom si presvedčivo poradil so Švédom Emilom Jabiyevom, keď zaznamenal druhé wazaari v čase 1:51. V osemfinále bol už nad jeho sily Talian Cristiano Mincinesi, ktorý zaznamenal ippon dve sekundy pred koncom riadneho času, keď v zápase predtým získal dvakrát júkó. „Bola to pre mňa česť zápasiť na domácej žinenke. Prvý zápas bol podľa mojich predstáv, proti súperovi som dominoval. V druhom som nastúpil proti vicemajstrovi sveta. Už sme sa raz stretli, má takticky lepšie džudo, je skúsenejší, veľa sa proti nemu nedalo robiť. Verím, že v nedeľu podám lepší výkon a pomôžem získať body pre tím,“ zhodnotil svoje vystúpenie Pecha.
V rovnakej kategórii sa predstavil aj Timotej Štefánik, vo svojom jedinom stretnutí podľahol v 2. kole Chorvátovi Danovi Koncilijovi 0:2 na júkó. V druhej najťažšej váhe do 100 kg nastúpil Oliver Scheffel, v 1. kole ho zdolal Rumun Bogdan Petre. Slovenský reprezentant si dokázal v súboji pripísať wazaari, no jeho súper zaznamenal dve, rozhodujúce druhé iba štyri sekundy pred gongom.