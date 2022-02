Fillon Maillet triumfoval v stíhačke

ZOH2022 v Pekingu - biatlon



stíhacie preteky mužov na 12,5 km:

1. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 39:07,5 min. (0 tr. okruhov),

2. Tarjei Bö (Nór.) +28,6 s (1),

3. Eduard Latypov (ROC) +35,3 (1),

4. Lukas Hofer (Tal.) +51,1 (0),

5. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +2:13,7 min. (7),

6. Roman Rees (Nem.) +2:30,2 (1),

7. Simon Desthieux (Fr.) +2:47,2 (3),

8. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +3:02,7 (5),

9. Emilien Jacquelin (Fr.) +3:06,2 (6),

10. Felix Leitner (Rak.) +3:08,8 (1)

Peking 13. februára (TASR) - Francúzsky biatlonista Quentin Fillon Maillet vybojoval na ZOH v Pekingu zlatú medailu v stíhacích pretekoch na 12,5 km. V nedeľu predviedol bezchybnú streľbu a zvíťazil s náskokom 28,6 sekundy pred Nórom Tärjei Böom. Bronz získal Eduard Latypov reprezentujúci Ruský olympijský výbor (+35,3). Víťaz šprintu Johannes Thingnes Bö po streleckom krachu, keď musel absolvovať až sedem trestných okruhov, dobehol na konečnom piatom mieste (+2:13,7). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Fillon Maillet získal v Pekingu už druhé zlato a celkovo štvrtú medailu (2-2-0). Už predtým triumfoval vo vytrvalostných pretekoch a vybojoval striebro v šprinte a s francúzskym tímom v miešanej štafete. Dvadsaťdeväťročný pretekár si tak rozšíril svoju medailovú zbierku, v ktorej má aj desať cenných kovov z MS (2-4-4). Francúzi ovládli tretiu olympijskú stíhačku mužov za sebou, v Soči 2014 a Pjongčangu 2014 v nej zvíťazil Martin Fourcade.Aj mužskú stíhačku rovnako ako tú ženskú znepríjemňovalo sneženie, teplota klesla k mínus 15 stupňom Celzia. Z prvého miesta vyštartoval J.T. Bö, ktorý si zo šprintu preniesol náskok 25,5 s pred Fillonom Mailletom, ako tretí vyrazil na trať T.Bö s odstupom 38,9 s. J.T. Bö nasadil od úvodu vysoké tempo, po 1,5 km zvýšil náskok o ďalších desať sekúnd. Na prvej stojke síce strieľal pomalšie, ale čisto a na rovnako bezchybného Francúza mal k dobru už 41 s. Tretí T.Bö minul jeden terč, čo využili Latypov a Švéd Sebastian Samuelsson, aby ho predbehli. Preteky zdramatizovala druhá streľba, po ktorej musel líder zamieriť do dvoch trestných okruhov. Fillona Mailleta síce zbrzdil zaseknutý náboj, no po čistej položke skresal manko na 12,7 s, tretí bol stále Latypov (+35,4).Po tretej streleckej položke prišiel ešte väčší obrat. J.T. Böovi skomplikoval druhú stojku silný vietor a spravil na nej až tri chyby. Fillon Maillet tretíkrát zastrieľal čisto a dostal sa do vedenia, Nóra predbehol aj Latypov, Talian Lukas Hofer i brat T. Bö. Francúz už vedenie z rúk nepustil. Ani vo štvrtej streľbe nezaváhal a zobral si z nej vyše 40-sekundový náskok na Latypova. Rusovi v závere došli sily a prepustil druhé miesto T. Böovi. Fillon Maillet si bez problémov ustrážil v cieli vyše 28-sekundový náskok a mohol sa radovať zo svojej štvrtej pekinskej medaily. Strelecký krach dokonal na druhej stojke J.T.Bö, ktorý po ďalších dvoch trestných okruhoch finišoval až na piatej priečke.