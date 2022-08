V Bratislave odpremiérovali neobyčajný príbeh futbalistu Jana Kollera

Na snímke zľava režisér a producent Petr Větrovský, bývalý český futbalový útočník Jan Koller, slovenský futbalista Martin Škrtel počas tlačovej konferencie pri príležitosti uvedenia dokumentu Jan Koller príbeh obyčajného chlapca a k pripravovanému dokumentárnemu filmu o bývalom kapitánovi slovenskej futbalovej reprezentácie v Bratislave v utorok 16. augusta 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. augusta (TASR) - Dokumentárny film Jan Koller, ktorý rozpráva o mimoriadne úspešnom českom futbalistovi s neobyčajným životným príbehom, odpremiéroval v utorok v Bratislave režisér a producent Petr Větrovský. Film o legendárnom českom kanonierovi prišiel na Slovensko osobne predstaviť aj Jan Koller, asistoval mu pri tom jeho futbalový priateľ, bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.Koller nechal Větrovského nahliadnuť hlboko do svojho súkromia. Bývalý český futbalový útočník a reprezentant tak filmárskemu štábu umožnil porozprávať príbeh, ktorý obdivujú státisíce futbalových fanúšikov na celom svete.," priznal na tlačovej konferencii pred premiérou filmu Koller.Zo Smetanovej Lhoty až medzi futbalové legendy – to môže byť podtitul jeho príbehu, ktorý sa radí medzi svetové unikáty. Venovalo sa mu množstvo prestížnych zahraničných platforiem a všetky sa zhodli na tom, že story "Českého Honzu" je skutočnou rozprávkou, ktorá je asi už navždy nenapodobiteľnou. Sympatický obor celé detstvo, mladosť a začiatok plnoletosti hrával za amatérske kluby na dedinskej úrovni. Príbeh Honzu Kollera nie je len príbehom človeka, ktorý to nevzdal, aj keď mu nikto neveril. "," zhodujú sa tvorcovia filmovej novinky." hovorí o protagonistovi svojho nového filmu režisér a producent Petr Větrovský, ktorý pred dvomi rokmi uviedol do kín aj športový film o MMA zápasníkovi Attilovi Véghovi. V novinke venovanej Janovi Kollerovi sa filmári spoločne so známym futbalistom vracajú na miesta, kde pôsobil – od rodnej obce až po Monako. O českom kanonierovi pritom rozprávajú jeho futbaloví kolegovia, ale aj kamaráti a rodina." komentoval skromne dokument Koller, najúspešnejší strelec v histórii českej futbalovej reprezentácie, ktorý má na svojom konte 55 reprezentačných gólov.Dokument prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film od štvrtka 18. augusta.