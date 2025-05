Fils odstúpil z turnaja pre únavovú zlomeninu

Paríž 31. mája (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Fils odstúpil z grandslamového turnaja Roland Garros pre únavovú zlomeninu. Bez boja tak postúpila do osemfinále nasadená sedemnástka Rus Andrej Rubľov.



„Mám únavovú zlomeninu. Musel som sa rozhodnúť a s mojim tímom sme rozhodli, že je čas dať si pauzu, pretože to môže byť na štyri až šesť týždňov. Mal som dlhší čas problémy s chrbtom a počas stretnutia s Munarom sa to zhoršovalo. Urobili sa vyšetrenia a tie nedopadli vôbec dobre. Keby som na seba príliš tlačil, tak by som možno nehral niekoľko mesiacov,“ cituje agentúra AFP Filsa.



Francúz bol domácou nádejou na potenciálny úspech, ale už v zápase druhého kola dvojhry sa obával, či sa mu podarí dokončiť duel so Španielom Jaumem Munarom. Fils dúfa, že sa mu podarí dostať späť na kurty pred začiatkom Wimbledonu.