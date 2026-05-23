< sekcia Šport
Fils sa odhlásil z Roland Garros pre zranenie bedrového kĺbu
Fils je momentálne francúzskou mužskou jednotkou, vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 19. miesto.
Autor TASR
Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Fils sa odhlásil z druhého grandslamového turnaja roka Roland Garros v Paríži. Dôvodom je zranenie bedrového kĺbu, ktoré utrpel v 1. kole podujatia ATP Masters 1000 v Ríme. Fils je momentálne francúzskou mužskou jednotkou, vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 19. miesto.
„Stále cítim bolesti v oblasti bedrového kĺbu. V uplynulých dvoch týždňoch som nemohol trénovať. Môj zdravotný stav mi žiaľ neumožňuje štartovať na Roland Garros," citovala agentúra AP slová Filsa, ktorý vlani odstúpil z antukového vrcholu sezóny pre únavovú zlomeninu v dolnej časti chrbta.
„Stále cítim bolesti v oblasti bedrového kĺbu. V uplynulých dvoch týždňoch som nemohol trénovať. Môj zdravotný stav mi žiaľ neumožňuje štartovať na Roland Garros," citovala agentúra AP slová Filsa, ktorý vlani odstúpil z antukového vrcholu sezóny pre únavovú zlomeninu v dolnej časti chrbta.