Sobota 23. máj 2026
Fils sa odhlásil z Roland Garros pre zranenie bedrového kĺbu

Francúzsky tenista Ugo Humbert (vľavo) blahoželá ku víťazstvu svojmu krajanovi Arthurovi Filsovi po finálovom zápase mužskej dvojhry na turnaji ATP v Tokiu 1. októbra 2024. Fils zvíťazil 5:7, 7:6, 6:3. Foto: TASR/AP

Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsky tenista Arthur Fils sa odhlásil z druhého grandslamového turnaja roka Roland Garros v Paríži. Dôvodom je zranenie bedrového kĺbu, ktoré utrpel v 1. kole podujatia ATP Masters 1000 v Ríme. Fils je momentálne francúzskou mužskou jednotkou, vo svetovom rebríčku ATP mu patrí 19. miesto.

„Stále cítim bolesti v oblasti bedrového kĺbu. V uplynulých dvoch týždňoch som nemohol trénovať. Môj zdravotný stav mi žiaľ neumožňuje štartovať na Roland Garros," citovala agentúra AP slová Filsa, ktorý vlani odstúpil z antukového vrcholu sezóny pre únavovú zlomeninu v dolnej časti chrbta.
