Fín Anttola vyhral beh mužov U23 na 10 km klasicky
Autor TASR
Lillehammer 7. marca (TASR) - Fínsky bežec na lyžiach Niko Anttola sa stal majstrom sveta v kategórii do 23 rokov v individuálnych pretekoch na 10 km klasicky na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri. S časom 24:23,0 minúty triumfoval v sobotu o 30,8 sekundy pred Nórom Casperom Kvamom Grindhagenom. Bronz získal Švéd Anton Grahn (+39,2 s).
Medzi ženami v kategórii do 23 rokov získala zlato Nórka Eva Ingebrigtsenová (28:43,2 min). Druhú priečku obsadila Švajčiarka Marina Kaelinová (+32,8 s) a pódium doplnila Leonie Perryová z Francúzska (+1:03,6 min).
V sobotu bola na programe aj tímová súťaž v skokoch na lyžiach. Z triumfu sa radovali reprezentanti Rakúska (1047,9 b). Striebro získalo nemecké kvarteto (1034,4) a bronz si vyskákali Nóri (989,2).
MSJ v severskom lyžovaní
beh na lyžiach - U23 muži 10 km klasicky: 1. Niko Anttola (Fín.) 24:23,0 min, 2. Casper Kvam Grindhagen (Nór.) +30,8 s, 3. Anton Grahn (Švéd.) +39,2
beh na lyžiach - U23 ženy 10 km klasicky: 1. Eva Ingebrigtsenová (Nór.) 28:43,2 min, 2. Marina Kaelinová (Švajč.) +32,8 s, 3. Leonie Perryová (Fr.) +1:03,6 min
skoky na lyžiach - muži súťaž tímov: 1. Rakúsko 1047,9 bodov, 2. Nemecko 1034,4, 3. Nórsko 989,2
