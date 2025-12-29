< sekcia Šport
Fín Hämäläinen je nový tréner HK Spišská Nová Ves
Autor TASR,aktualizované
Spišská Nová Ves 29. decembra (TASR) - Fín Tommi Hämäläinen je nový tréner hokejistov HK Spišská Nová Ves. Tím povedie už v utorkovom domácom dueli 34. kola Tipsport ligy proti HC Košice. Jeho asistentmi budú Martin Saluga a Štefan Fabian, informoval klub na svojom oficiálnom webe.
„Dlhší čas sme intenzívne riešili rozšírenie trénerského štábu. Zvažovali sme niekoľko možností a nakoniec sme sa po viacerých diskusiách rozhodli pre Tommiho, ktorý minulú sezónu dokázal vo veľmi podobnej situácii, v akej sa nachádzame, pomôcť Trenčínu otočiť takmer stratenú sezónu. Je to kvalitný moderný tréner, ktorý dokáže z hráčov dostať maximum. Potrebujeme otočiť priebeh sezóny, a toto je krok k tomu, aby sa tak stalo,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Richard Rapáč.
Záborský pri A-mužstve Spišskej Novej Vsi končí. „S Vladom sme dlhšie riešili viacero možností, ako ďalej. Aj napriek našej snahe sa rozhodol v tejto sezóne ukončiť svoje pôsobenie na lavičke A-mužstva. Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Chcem sa mu zároveň poďakovať za obrovské penzum práce, ktoré pre klub odviedol. Aj jeho zásluhou sme dosiahli v ostatných sezónach výnimočné úspechy. Vlada nepovažujem len za kolegu, ale najmä kamaráta a verím, že toto nie je posledná kapitola, ktorú pre svoj rodný klub napísal,“ vysvetlil Rapáč.
