Fín Lehto spadol počas tréningu v Ga-Pa, skončil v nemocnici
Lehto stratil kontrolu nad svojimi lyžami v pasáži Hölle a následne narazil do ochrannej siete. Jeho zranenia nie sú život ohrozujúce, je pri vedomí a reaguje.
Autor TASR
Garmisch-Partenkirchen 27. februára (TASR) - Fínsky lyžiar Elian Lehto mal počas záverečného tréningu na zjazd Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene ťažký pád. Dvadsaťpäťročný zjazdár utrpel zranenia hrudníka a dolnej končatiny a museli ho previezť do nemocnice. Momentálne leží na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Lehto stratil kontrolu nad svojimi lyžami v pasáži Hölle a následne narazil do ochrannej siete. Jeho zranenia nie sú život ohrozujúce, je pri vedomí a reaguje. Jeho zdravotný stav je monitorovaný, oznámila Fínska lyžiarska asociácia.
Nástrahy zjazdovky Kandahar nezvládol počas tréningu ani víťaz z Kitzbühelu a strieborný medailista zo zjazdu na ZOH 2026 Giovanni Franzoni. Talianovi sa uvoľnila lyža, vyviazol však bez zranení. Pád mal aj Francúz Nils Alphand, ktorý si podľa APA poranil rameno a bude mimo súťažného diania najmenej tri týždne.
