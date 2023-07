Fín Luostarinen predĺžil zmluvu s Floridou do roku 2027

Miami 25. júla (TASR) – Fínsky hokejista Eetu Luostarinen predĺžil zmluvu s Floridou Panthers. Jeho pôvodný kontrakt platil do konca nadchádzajúcej sezóny, nový mu skončí až po sezóne 2026/27. Informovala o tom agentúra AP.



Luostarinen má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej jeho tím postúpil do finále play off prvýkrát od roku 1996. Samotný útočník stanovil svoje kariérne maximum v NHL, keď získal v základnej časti 43 bodov (17+26) a počas 16 stretnutí vyraďovacej časti pridal ďalších päť bodov (2+3). Okrem iného sa postaral o víťazný gól v šiestom zápase štvrťfinále Východnej konferencie proti Bostonu (7:5), ktorým poslal tím do rozhodujúceho siedmeho duelu. "Panteri" nakoniec prehrali vo finále s Vegas Golden Knights 1:4 na zápasy.



Dvadsaťštyriročného útočníka draftovala Carolina Hurricanes v roku 2017 v druhom kole z celkového 42. miesta. Do Floridy prišiel v roku 2020, v lige odohral celkovo 212 zápasov a pripísal si 78 bodov (29+49). Do roku 2019 pôsobil vo fínskom tíme KalPa.