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Fín Pajari zaknihoval v Estónsku premiérové víťazstvo v seriáli
Dvadsaťštyriročný Pajari vyhral v Estónsku dvanásť z osemnástich rýchlostných skúšok, vrátane úvodných deviatich, a Solberga zdolal o 19 sekúnd.
Autor TASR
Tallinn 19. júla (TASR) - Fínsky pretekár Sami Pajari triumfoval na Rely Estónska a pripísal si premiérové víťazstvo v seriáli majstrovstiev sveta.
Šampión kategórie WRC2 spred dvoch rokov zvíťazil na deviatom podujatí seriálu pred Švédom Oliverom Solbergom taktiež na Toyote. Tretí skončil Adrien Fourmaux za volantom Hyundaiu. Úradujúci majster sveta Sebastien Ogier z Francúzska obsadil piatu priečku, šiesty skončil Walesan Elfyn Evans, ktorý zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Takamotom Kacutom. Japonský jazdec musel z podujatia odstúpiť.
Dvadsaťštyriročný Pajari vyhral v Estónsku dvanásť z osemnástich rýchlostných skúšok, vrátane úvodných deviatich, a Solberga zdolal o 19 sekúnd. Vďaka triumfu sa posunul na tretiu priečku v celkovom poradí. „Je to úžasné. Ešte mi to nedošlo. Som veľmi vďačný Toyote a všetkým, ktorí ma podporovali, aj v ťažkých časoch,“ povedal Pajari.
Šampión kategórie WRC2 spred dvoch rokov zvíťazil na deviatom podujatí seriálu pred Švédom Oliverom Solbergom taktiež na Toyote. Tretí skončil Adrien Fourmaux za volantom Hyundaiu. Úradujúci majster sveta Sebastien Ogier z Francúzska obsadil piatu priečku, šiesty skončil Walesan Elfyn Evans, ktorý zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Takamotom Kacutom. Japonský jazdec musel z podujatia odstúpiť.
Dvadsaťštyriročný Pajari vyhral v Estónsku dvanásť z osemnástich rýchlostných skúšok, vrátane úvodných deviatich, a Solberga zdolal o 19 sekúnd. Vďaka triumfu sa posunul na tretiu priečku v celkovom poradí. „Je to úžasné. Ešte mi to nedošlo. Som veľmi vďačný Toyote a všetkým, ktorí ma podporovali, aj v ťažkých časoch,“ povedal Pajari.
výsledky Rely Estónska:
1. Sami Pajari (Fín./Toyota) 2:31:16,5 h, 2. Oliver Solberg (Švéd./Toyota) +19,5 s, 3. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +34,3, 4. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +59,7, 5. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) +1:32,9, 6. Elfyn Evans (V.Brit./Toyota) +2:01,0
celkové poradie (po 9 z 12):
1. Evans 177 b, 2. Takamot Kacuta (Jap.) 152, 3. Pajari 144, 4. Ogier 139, 5. Solberg 130, 6. Neuville 111
1. Sami Pajari (Fín./Toyota) 2:31:16,5 h, 2. Oliver Solberg (Švéd./Toyota) +19,5 s, 3. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +34,3, 4. Thierry Neuville (Belg./Hyundai) +59,7, 5. Sebastien Ogier (Fr./Toyota) +1:32,9, 6. Elfyn Evans (V.Brit./Toyota) +2:01,0
celkové poradie (po 9 z 12):
1. Evans 177 b, 2. Takamot Kacuta (Jap.) 152, 3. Pajari 144, 4. Ogier 139, 5. Solberg 130, 6. Neuville 111