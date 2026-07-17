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Finále bude pískať Slovinec Vinčič: Sen každého rozhodcu
Štyridsaťšesťročnému arbitrovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, funkciu štvrtého rozhodcu bude vykonávať Jordánec Adam Mahadmeh.
Autor TASR
East Rutherford 17. júla (TASR) - Finálový zápas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku medzi futbalistami Španielska a Argentíny bude pískať Slavko Vinčič. Stane sa prvým Slovincom v histórii, ktorý bude rozhodovať finálový duel svetového šampionátu.
Štyridsaťšesťročnému arbitrovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, funkciu štvrtého rozhodcu bude vykonávať Jordánec Adam Mahadmeh. „Najprv som bol v šoku, potom prišla obrovská radosť. Rozhodovať finále majstrovstiev sveta je neuveriteľná pocta. Je to sen každého rozhodcu,“ citovala Vinčiča slovinská verejnoprávna televízia RTV Slovenija.
Na prebiehajúcom svetovom šampionáte bude rozhodovať štvrtýkrát, pripomenula agentúra STA. V skupinovej fáze pískal stretnutia Brazília - Maroko a Jordánsko - Alžírsko, následne viedol aj osemfinále medzi Mexikom a Ekvádorom. Finálový súboj sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde.
Štyridsaťšesťročnému arbitrovi budú na čiarach asistovať jeho krajania Tomaž Klančnik a Andraž Kovačič, funkciu štvrtého rozhodcu bude vykonávať Jordánec Adam Mahadmeh. „Najprv som bol v šoku, potom prišla obrovská radosť. Rozhodovať finále majstrovstiev sveta je neuveriteľná pocta. Je to sen každého rozhodcu,“ citovala Vinčiča slovinská verejnoprávna televízia RTV Slovenija.
Na prebiehajúcom svetovom šampionáte bude rozhodovať štvrtýkrát, pripomenula agentúra STA. V skupinovej fáze pískal stretnutia Brazília - Maroko a Jordánsko - Alžírsko, následne viedol aj osemfinále medzi Mexikom a Ekvádorom. Finálový súboj sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ na štadióne MetLife v East Rutherforde.