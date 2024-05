Finále Českého pohára poznačili násilnosti, Priske sa zdržal komentára

Praha 23. mája (TASR) - Finálový zápas Českého pohára medzi futbalistami pražskej Sparty a Viktoriou Plzeň (2:1) poznačila hromadná bitka fanúšikov. Hráči oboch tímov sa museli urýchlene presunúť do bezpečia, pretože výtržníci rozpútali násilnosti priamo na ihrisku plzenského štadióna, zasahovať museli stovky policajných ťažkoodencov.



Najskôr to začalo iskriť medzi hráčmi, po záverečnom hviezde rozhodcu zasa chýbali pri sektore domácich usporiadatelia. Tí sa vo veľkom počte nachádzali pred sektorom hostí a niekoľko minút pred koncom duelu prosili všetkých divákov, aby po skončení duelu ostali sedieť na svojich miestach.



Domáci po záverečnom hvizde odpálili slávnostný ohňostroj a následne vtrhli na trávnik. "Venovali sme maximálne úsilie tomu, aby bolo finále skutočným vyvrcholením domáceho pohára. Predstavitelia asociácie sa opakovane stretli so zástupcami fanúšikov, bezpečnostnými manažérmi a ďalšími funkcionármi oboch klubov. Spoločne sa snažili nastaviť také opatrenia, ktoré prispejú k hladkému priebehu finále aj slávnostného ceremoniálu po zápase," citoval z vyhlásenia Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) portál idnes.cz.



Zástupcovia plzenského realizačného tímu vrátane hráčov sa snažili fanúšikov upokojiť, avšak bezvýsledne. "S hráčmi sme sa na konci necítili bezpečne. Viac by som to komentovať nechcel, pretože je to skôr na médiách, aby zistili prečo sa to stalo," uviedol k incidentu sparťanský tréner Brian Priske.



V nedeľu sa Sparta stretne s Plzňou opäť. Tentoraz odohrajú záverečné ligové kolo na pražskej Letnej.