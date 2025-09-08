< sekcia Šport
Finále disciplíny cross country na krátkej trati je bez Slovákov
V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli o kolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke.
Autor TASR
Valais 8. septembra (TASR) - Ani jeden z troch slovenských reprezentantov v horskej cyklistike nepostúpil do finále disciplíny cross country na krátkej trati na MS vo švajčiarskom Valais. Najbližšie bol k tomu Matej Ulík, ktorý obsadil v I. kvalifikácii mužov 21. priečku. Miestenka medzi najlepšou štyridsiatkou mu tak ušla o jedinú pozíciu a 11 sekúnd.
V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli o kolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke. O dve kolá zaostal Tomáš Moňok v I. kvalifikácii súťaže mužov do 23 rokov.
V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli o kolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke. O dve kolá zaostal Tomáš Moňok v I. kvalifikácii súťaže mužov do 23 rokov.