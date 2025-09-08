Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Šport

Finále disciplíny cross country na krátkej trati je bez Slovákov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli o kolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke.

Autor TASR
Valais 8. septembra (TASR) - Ani jeden z troch slovenských reprezentantov v horskej cyklistike nepostúpil do finále disciplíny cross country na krátkej trati na MS vo švajčiarskom Valais. Najbližšie bol k tomu Matej Ulík, ktorý obsadil v I. kvalifikácii mužov 21. priečku. Miestenka medzi najlepšou štyridsiatkou mu tak ušla o jedinú pozíciu a 11 sekúnd.

V kategórii mužov štartoval spoločne s Ulíkom aj Jakub Jenčuš, ktorého dobehli o kolo a klasifikovali ho na predposlednej 25. priečke. O dve kolá zaostal Tomáš Moňok v I. kvalifikácii súťaže mužov do 23 rokov.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju