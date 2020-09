Finále Gréckeho pohára opäť preložili

Atény 1. septembra (TASR) - Finále Gréckeho pohára vo futbale medzi Olympiakosom Pireus a AEK Atény preložili na 12. septembra. V pondelok to oznámila Grécka futbalová federácia.



Bude to už tretí pokus na odohratie duelu. V júli zrušila pohárové finále tamojšia polícia, ktorá sa obávala fanúšikovského násilia na štadióne Rizoupoli v Aténach. Zápas presunuli na 30. augusta na Olympijský štadión, no ani vtedy sa nemohol uskutočniť. Pred stretnutím mali totiž až traja hráči Olympiakosu pozitívny test na koronavírus a celý tím musel zamieriť do karantény.



Grécka federácia stále nevie, či sa zápas odohrá na štadióne Rizoupoli, ktorý je prvou voľbou, alebo na štadióne Panthessaliko vo Volose. Vzhľadom na prísne hygienické opatrenia sa duel bude hrať bez divákov. Po poslednom odložení pohárového finále sa musí posunúť aj štart najvyššej gréckej súťaže, pôvodne naplánovaný na 12. septembra, poznamenala agentúra AFP.