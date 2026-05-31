Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Domácich Helvétov skolili v predĺžení Helenius

.
Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Foto: TASR/AP

Na gól vo finále MS vo Švajčiarsku sme čakali až do predĺženia.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 31. mája (TASR) - Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Zürichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

MS v hokeji - o zlato (Zürich):

Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení

Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bjork – Nyqvist (obaja Švéd.), Birkhoff (Kan.).

Švajčiarsko: Genoni - Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Suter, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette

Fínsko: Annunen - Heinola, Vaakanainen, Lehtonen, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Saarijärvi – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Aatu Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?