FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Domácich Helvétov skolili v predĺžení Helenius
Na gól vo finále MS vo Švajčiarsku sme čakali až do predĺženia.
Zürich 31. mája (TASR) - Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Zürichu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
MS v hokeji - o zlato (Zürich):
Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bjork – Nyqvist (obaja Švéd.), Birkhoff (Kan.).
Švajčiarsko: Genoni - Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Suter, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette
Fínsko: Annunen - Heinola, Vaakanainen, Lehtonen, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Saarijärvi – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Aatu Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
