Finále konferencií NHL sa prvýkrát začali štyrmi predĺženiami

New York 22. mája (TASR) - Prvýkrát v histórii play off NHL sa stalo, že úvodné štyri zápasy vo finále konferencií sa rozhodli zakaždým až v predĺžení. Hokejisti Vegas vyhrali v noci na pondelok v druhom stretnutí finále Západnej konferencie nad Dallasom 3:2 po extra čase, pričom toho istého súpera zdolali aj v prvom dueli 4:3 pp. Na východe zvíťazila Florida dvakrát po predĺžení na ľade Caroliny (3:2, 2:1), v oboch prípadoch rozhodol Matt Tkachuk.



Golden Knights absolvovali v tohtoročnej vyraďovačke trinásť zápasov a z desiatich víťazných otáčali skóre v ôsmich prípadoch, vrátane predchádzajúcich štyroch duelov. Okrem víťazstiev nad Dallasom takto triumfovali aj v záverečných dvoch súbojoch semifinále konferencie proti Edmontonu (5:2, 4:3). V predĺžení zvládli všetky tri zápasy v play off – okrem dvoch so Stars vyhrali aj tretí duel úvodného kola na ľade Winnipegu (5:4 pp). Stars naopak prehrali v predĺžení štyri zápasy zo štyroch, vždy na úvod série. V úplne prvom stretnutí vyraďovačky podľahli Minnesote 2:3 a v 2. kole prehrali so Seattlom 4:5.



Vegas zachránil v noci predĺženie Jonathan Marchessault, ktorý ťahá už šesťzápasovú bodovú šnúru. Má v nej bilanciu 6+4. Proti Dallasu asistoval aj pri prvom góle Marka Stonea. V predĺžení rozhodol o triumfe Knights Chandler Stephenson. V druhom stretnutí za sebou skóroval najlepší strelec a najproduktívnejší hráč Stars zo základnej časti Jason Robertson.



Po ôsmich sezónach v NHL zažíva v tomto ročníku prvýkrát atmosféru play off americký center Jack Eichel. Momentálne je najproduktívnejší hráč Vegas vo vyraďovačke, strelil šesť gólov a pridal osem asistencií. Jednu asistenciu pridal aj v noci na pondelok, keď sa podieľal na vyrovnávajúcom góle Marchessaulta.