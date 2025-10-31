Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Finále Ligy majstrov v roku 2028 bude pravdepodobne v Mníchove

Na archívnej snímke z 8. novembra 2023 oblúk s logom Ligy majstrov v Mníchove. Foto: TASR/DPA

Prebiehajúca sezóna LM vyvrcholí v Puskás Aréne v Budapešti.

Autor TASR
Nyon 31. októbra (TASR) - Finále futbalovej Ligy majstrov bude v roku 2028 s vysokou pravdepodobnosťou v Mníchove. Vyplýva to zo zoznamu záujemcov o podujatie, ktoré v piatok zverejnila Európska futbalová únia (UEFA). O konanie duelu v roku 2029 súperia štadión Camp Nou v Barcelone a londýnske Wembley. O organizátoroch všetkých finálových duelov európskych súťaží sa definitívne rozhodne v septembri 2026.

„Deklarácia záujmu o usporiadanie finále nie je ešte záväzná. Konečnú prihlášku treba spoločne s adekvátnou dokumentáciou doručiť do 10. júna 2026,“ zverejnila UEFA podľa AP.

Prebiehajúca sezóna LM vyvrcholí v Puskás Aréne v Budapešti. V roku 2027 sa finále bude hrať v Madride na štadióne Atletica.
.

