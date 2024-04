Rio de Janeiro 18. apríla (TASR) - Slovenskí strelci nepostúpili do finále ľubovoľnej malokalibrovky 3x20 v olympijskej kvalifikácii v Rio de Janeiro. V mužskej ani ženskej súťaži tak nezískali miestenku, ktoré boli k dispozícii po dve v každej disciplíne. Strelci majú zatiaľ na tohtoročných OH v Paríži najpočetnejšie zastúpenie (6) v štrnásťčlennej slovenskej výprave.



Vo štvrtkovej vyraďovačke sa predstavili všetci traja slovenskí strelci Štefan Šulek, Ondrej Holko i Patrik Jány. Ten si už vlani vybojoval miestenku vo vzduchovej puške, ktorá mu umožňuje štartovať na OH aj s "malorážkou". K postupovej osmičke bol najbližšie Šulek - nástrelom 589 bodov obsadil dvanáste miesto a na hranicu finále mu chýbal bod. Najviac ich stratil na druhej stojke (5), stopercentnú mal jednu položku v kľaku i ľahu.



Zo Sloveniek bola vo vyraďovačke Daniela Demjén Pešková a Diana Beníková. Ani jedna sa nezmestila do najlepšej tridsiatky, no bližšie k finále bola Demjén Pešková. Získala 584 bodov a na finále jej ich chýbalo šesť.