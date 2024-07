Finále ME Španielsko - Anglicko povedie francúzsky rozhodca Letexier

Berlín 11. júla (TASR) - Finálový zápas ME v Nemecku zverila Európska futbalová únia (UEFA) francúzskym rozhodcom. Hlavným arbitrom súboja Španielska s Anglickom bude 35-ročný Francois Letexier, ktorý sa stane jedným z najmladších mužov s píšťalkou v histórii finálových súbojov veľkých turnajov.



Letexier na končiacich sa ME viedol tri zápasy, pričom raz mal do činenia aj so španielskym futbalistami. V osemfinále rozhodoval ich duel s Gruzínskom (4:1). Finále Španielsko - Anglicko je na programe v nedeľu o 21.00 h na Olympijskom štadióne v Berlíne.